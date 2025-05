Absatzrückgang

Anheuser-Busch Inbev hat in den ersten drei Monaten einen geringer als erwartetet Absatzrückgang verzeichnet und das Nettoergebnis gesteigert.

Der weltgrößte Bierbrauer, zu dessen Portfolio die Marken Stella Artois, Budweiser und Beck's gehören, wies einen Nettogewinn von 2,15 Milliarden US-Dollar aus nach 1,09 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten im Mittel der Prognosen lediglich mit einem Nettoergebnis 1,66 Milliarden Dollar gerechnet.

Auf bereinigter Basis, der vom Unternehmen bevorzugten Kennziffer, stieg der Nettogewinn auf nun 1,61 Milliarden Dollar von 1,51 Milliarden. Der organische Betriebsgewinn kletterte um 10 Prozent und lag damit ebenfalls deutlich über den Prognosen der Analysten von Plus 3,1 Prozent. Die positive Geschäftsentwicklung wurde durch verbesserte Umsatzkosten und eine striktere Kostenkontrolle unterstützt. Der Konzernumsatz sank von 14,55 Milliarden Dollar auf 13,63 Milliarden Dollar, wuchs aber organisch um 1,5 Prozent und übertraf damit die Markterwartungen, die bei einem organischen Wachstum von nur 1,2 Prozent gelegen hatten. Der Absatz ging um 2,2 Prozent zurück, es war der achte Quartalsrückgang in Folge. Analysten hatten einen stärkeren Rückgang von 2,6 Prozent geschätzt.

Der Umsatz in den USA, dem größten Markt von AB InBev, schrumpfte um 5,1 Prozent und damit deutlicher als erwartet. Nach einem Konsens von Visible Alpha wurde ein Rückgang von 2,9 Prozent prognostiziert. Nach Angaben des Konzerns litt das Geschäft unter dem schlechten Wetter sowie kalenderbedingten Faktoren. Der Absatz in der Region sank um 6,1 Prozent. In China, einem weiteren wichtigen Markt, sackten die Umsätze um fast 13 Prozent ab, die Absatzmenge fiel um 9,2 Prozent. Südamerika war die einzige Region, die ein organisches Volumenwachstum von 1,3 Prozent verzeichnete, wobei Brasilien ein leichtes Umsatzwachstum erzielte, während der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um fast 15 Prozent stieg.

Mit Blick auf das Gesamtjahr erklärte AB Inbev, man gehe weiterhin davon aus, dass das EBITDA-Wachstum für 2025 der mittelfristigen Prognose von 4 bis 8 Prozent entsprechen sollte. Analysten erwarten für 2025 ein EBITDA-Wachstum von 6,7 Prozent. "Unsere konsistente Leistung und die fundamentalen Stärken unseres Geschäfts bestärken uns in unserer Zuversicht, dass wir in der Lage sind, ein verlässliches, steigendes Wachstum zu erzielen", so das Unternehmen.

