Jefferies & Company Inc.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. In einem unsicheren Geschäftsumfeld seien Anleger in Bier am besten positioniert, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. In den Kursen sei gegenwärtig kein Wachstum eingepreist und bessere fundamentale Daten könnten zu einer Neubewertung führen. AB Inbev zähle neben Heineken und Carlsberg zu seinen Favoriten. Allerdings senkte der Experte die Schätzungen für die Bierbranche./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 16:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2025 / 19:00 / ET

