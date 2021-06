Vivendi- und Pershing-Aktien in Grün: Vivendi-Aktionäre stimmen der Abspaltung von UMG zu

Damit ist das weltgrößte Musikunternehmen einen Schritt näher dran, ein eigenständig gelistetes Unternehmen zu werden.

Die Aktionäre stimmten mit mehr als 99 Prozent dem Plan zu, 60 Prozent der Universal-Aktien an die bestehenden Vivendi-Aktionäre auszugeben und das Unternehmen an der Euronext in Amsterdam zu listen. Der Börsengang soll am 21. September stattfinden, so das Vivendi-Management.

Universal, Heimat von Stars wie Taylor Swift, Billie Eilish, Queen und den Beatles, verfügt über einen Marktanteil von etwa 40 Prozent im heimischen Musikgeschäft - 30 Prozent weltweit. Es betreibt auch den zweitgrößten Musikverlag der Welt, der im vergangenen Jahr den gesamten Songwriting-Katalog von Bob Dylan gekauft hat.

Am Wochenende hatte Vivendi eine Einigung mit der Pershing Square Tontine Holdings des Investors William Ackman über eine 10-prozentige Beteiligung an UMG erzielt, bei der das Unternehmen mit etwa 35 Milliarden Euro bewertet wurde. In einer E-Mail an die Mitarbeiter nannte Universal-Chef Lucian Grainge die Investition eine "starke Bestätigung".

Tencent Holdings Ltd. besitzt etwa 20 Prozent von Universal. Das chinesische Internetkonglomerat hat seinen Anteil im vergangenen Jahr in einem Deal verdoppelt, der das Unternehmen mit etwa 30 Milliarden Euro bewertete.

Die Vivendi-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,73 Prozent höher bei 29,05 Euro, während die Pershing Square Tontine Holdings-Aktie an der NYSE vorbörslich zeitweise 0,66 Prozent im Plus bei 22,85 US-Dollar notiert.

