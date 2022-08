adidas Aktie News: adidas reagiert am Nachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel adidas 169,88 EUR

Das Papier von adidas konnte um 01.08.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 172,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 173,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 288.870 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 336,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2021 erreicht. Gewinne von 48,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,52 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 12,13 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,53 EUR aus.

adidas gewährte am 06.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,60 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 5.302,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.268,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

