adidas Aktie News: adidas büßt am Donnerstagmittag ein

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 227,60 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 227,60 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 225,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 230,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.379 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 242,00 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 5,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 47,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 222,62 EUR an.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,39 Prozent auf 5,82 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die adidas-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,60 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

