adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel adidas 145,04 EUR

-2,00% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 145,94 EUR ab. Die adidas-Aktie sank bis auf 143,66 EUR. Bei 146,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 406.363 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 306,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 01.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 143,66 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,59 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 215,27 EUR.

adidas gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.596,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 09.11.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von adidas rechnen Experten am 08.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Vom Fußballplatz in die Chefetage: Diese 14 Ex-Fußballer verdienen ihr Geld jetzt als Unternehmer

adidas-Aktie unter Druck: adidas-Chef Rorsted gibt Führungsrolle 2023 ab

Starke Zahlen, große Sorgen: Was von deutschen Unternehmen jetzt zu erwarten ist

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com