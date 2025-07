adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag leichter

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 206,00 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 206,00 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 205,00 EUR. Bei 205,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.635 Stück gehandelt.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,90 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 256,50 EUR.

Am 29.04.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte adidas die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,68 EUR je adidas-Aktie.

