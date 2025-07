adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag schwächer

So entwickelt sich adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 205,40 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 205,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 205,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,30 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.884 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 22,14 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,30 EUR ab. Abschläge von 14,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 256,50 EUR aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,15 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,68 EUR im Jahr 2025 aus.

