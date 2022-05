adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel adidas 192,48 EUR

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 190,26 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 190,10 EUR nach. Bei 190,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 18.112 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR an. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 43,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 170,08 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 291,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 09.03.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.137,00 EUR – eine Minderung von 7,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.548,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2022 erfolgen. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.05.2023 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,67 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

