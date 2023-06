adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel adidas 157,40 EUR

Die adidas-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 156,44 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 157,42 EUR. Bei 153,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 120.250 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 191,20 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 18,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 40,30 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 159,45 EUR.

adidas ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.274,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com