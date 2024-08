adidas Aktie News: adidas am Nachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 221,70 EUR ab.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 221,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 220,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 208.506 Stück.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Abschläge von 30,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 223,46 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,82 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,27 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,57 EUR fest.

