adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 206,50 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 206,50 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 207,30 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 206,30 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 207,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.329 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,75 Prozent. Bei 175,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 15,11 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 256,50 EUR an.

adidas veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 6,15 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Am 30.07.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,68 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die adidas-Aktie

adidas-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor 5 Jahren gekostet