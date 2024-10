adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 237,60 EUR.

Das Papier von adidas legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 237,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 240,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 141.699 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 243,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,38 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 230,08 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 31.07.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,82 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,52 EUR je adidas-Aktie.

