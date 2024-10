adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 233,70 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 233,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 233,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.161 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,38 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 230,08 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,82 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die adidas-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,52 EUR je adidas-Aktie belaufen.

