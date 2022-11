adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Nachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel adidas 97,40 EUR

-1,97% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 97,43 EUR abwärts. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,55 EUR ab. Bei 98,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 475.523 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 300,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 67,55 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,62 EUR am 25.10.2022. Mit einem Kursverlust von 2,97 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 159,07 EUR angegeben.

adidas ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 6.408,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie erneut tiefer: Baader Bank senkt Kursziel für adidas

adidas-Aktie verliert: adidas beendet Partnerschaft mit Kanye West

Erste Schätzungen: adidas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com