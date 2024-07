adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Vormittag

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 215,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 215,50 EUR abwärts. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 215,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 216,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.180 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2024 auf bis zu 236,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,65 Prozent hinzugewinnen. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 39,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 216,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.04.2024. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,27 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 31.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer