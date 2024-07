adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 221,90 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 221,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 222,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 219,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.859 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 215,77 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die adidas-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,32 EUR im Jahr 2024 aus.

