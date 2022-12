adidas Aktie News: adidas gewinnt am Vormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel adidas 124,98 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,3 Prozent auf 124,62 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,70 EUR an. Bei 123,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.736 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 08.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 53,33 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Abschläge von 33,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,57 EUR an.

Am 20.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 6.408,00 EUR gegenüber 5.752,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 08.03.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von adidas rechnen Experten am 06.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 2,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

