adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 238,20 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 241,40 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 124.650 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 245,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 01.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,75 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,46 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 240,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 05.03.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von adidas.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,98 EUR je Aktie belaufen.

