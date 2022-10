adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel adidas 118,62 EUR

Die adidas-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 119,46 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 118,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 48.672 Stück.

Am 05.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 300,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,21 Prozent. Bei 115,02 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,86 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,21 EUR für die adidas-Aktie.

adidas ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,88 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.596,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von adidas rechnen Experten am 08.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,79 EUR je adidas-Aktie.

