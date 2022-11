adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel adidas 114,56 EUR

0,07% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,4 Prozent auf 114,48 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 900.012 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 300,25 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Bei 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 22,57 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 158,93 EUR.

adidas ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,88 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,93 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.408,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.11.2023 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,74 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

adidas-Aktie auf Höhenflug: adidas "in Gesprächen" mit PUMA-Chef Gulden - Wechsel zum Konkurrenten?

adidas-Aktie belastet: Credit Suisse reduziert adidas-Kursziel

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com