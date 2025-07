adidas Aktie News: adidas gewinnt am Vormittag an Fahrt

adidas im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 207,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 207,50 EUR zu. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 208,20 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.500 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (175,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,98 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 256,08 EUR.

Am 29.04.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,95 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,15 Mrd. EUR – ein Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,63 EUR je Aktie belaufen.

