adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagvormittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 220,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 220,30 EUR bewegte sich die adidas-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 220,50 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 219,80 EUR aus. Bei 220,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.962 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2024 markierte das Papier bei 236,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 7,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR ab. Mit Abgaben von 29,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 215,77 EUR je adidas-Aktie an.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von -0,22 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,27 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

