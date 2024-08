adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 214,70 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 214,70 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 214,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 103.931 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,72 Prozent. Bei 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,97 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 233,33 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,34 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus

DAX aktuell: DAX am Nachmittag in Grün

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain