adidas Aktie News: adidas gibt am Vormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 218,10 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 218,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 217,80 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.587 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2024 bei 236,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR. Abschläge von 29,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,77 EUR aus.

Am 30.04.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – ein Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

