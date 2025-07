adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf adidas-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 210,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:49 Uhr 0,7 Prozent. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 210,40 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59.526 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 25,38 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 175,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,68 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 256,50 EUR.

adidas veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,68 EUR je adidas-Aktie.

