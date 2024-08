adidas Aktie News: adidas gibt am Nachmittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 213,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 213,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 212,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 110.160 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 242,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Abschläge von 27,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 233,33 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,82 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die adidas-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von adidas.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,54 EUR je Aktie belaufen.

