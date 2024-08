adidas Aktie News: adidas am Vormittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 215,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 215,40 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 215,80 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 214,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 215,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 5.227 Stück.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,33 EUR.

Am 31.07.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 präsentieren. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Under Armour-Aktie mit Kurssprung: adidas-Konkurrent übertrifft Erwartungen

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht Verluste