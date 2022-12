adidas Aktie News: adidas am Vormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel adidas 118,00 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 119,26 EUR. Bei 119,34 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.249 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,75 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 54,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (93,40 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 27,69 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,57 EUR für die adidas-Aktie.

Am 20.10.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.408,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte adidas am 08.03.2023 präsentieren. Am 06.03.2024 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,68 EUR je adidas-Aktie belaufen.

