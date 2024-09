adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 214,00 EUR.

Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 214,00 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 214,20 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 213,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 214,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.031 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,08 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 154,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,37 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,08 EUR.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,34 Mrd. EUR eingefahren.

Die adidas-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte adidas die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

