adidas Aktie News: adidas am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 224,60 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 224,60 EUR. Bei 224,60 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 222,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 163.857 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. 5,21 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 215,77 EUR an.

Am 30.04.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,46 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. adidas dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich freundlich