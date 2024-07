adidas Aktie News: adidas reagiert am Mittag positiv

Kurs der adidas

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 227,60 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 230,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,50 EUR. Bisher wurden heute 84.513 adidas-Aktien gehandelt.

Am 03.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 32,06 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 215,77 EUR.

adidas gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,49 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 31.07.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

