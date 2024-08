adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 216,80 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 216,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 218,30 EUR. Bei 214,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 114.740 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,62 Prozent hinzugewinnen. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 40,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 233,33 EUR.

Am 31.07.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,82 Mrd. EUR gegenüber 5,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je Aktie aus.

