adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 230,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von adidas befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 230,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 230,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 230,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.133 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.06.2024 erreicht. Gewinne von 2,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,88 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 215,77 EUR.

Am 30.04.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,46 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels zu