adidas Aktie News: adidas steigt am Donnerstagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 219,70 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 219,70 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 220,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.922 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 242,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Mit Abgaben von 29,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,33 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5,82 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,54 EUR je Aktie.

