adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 244,10 EUR zu.

Das Papier von adidas legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 244,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 245,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 244,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.847 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 248,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 52,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,45 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 248,67 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 29.10.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,44 Mrd. EUR – ein Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte adidas am 05.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

