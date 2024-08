adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 219,00 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 219,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 219,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 219,40 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.868 Stück gehandelt.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 242,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,50 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 29,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 233,33 EUR je adidas-Aktie an.

adidas veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,82 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in adidas von vor 10 Jahren abgeworfen