adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 197,75 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 197,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 197,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.928 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 33,40 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 12,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,97 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 257,33 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,62 EUR je Aktie aus.

