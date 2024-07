adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Nachmittag zu

So entwickelt sich adidas

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 234,50 EUR nach oben.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 234,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 240,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 237,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 516.230 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 240,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 2,45 Prozent niedriger. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR ab. Abschläge von 34,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 221,00 EUR.

adidas veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,43 EUR je adidas-Aktie belaufen.

