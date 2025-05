adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 218,50 EUR ab.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 218,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 216,50 EUR. Bei 218,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 146.936 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 175,30 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 19,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,04 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 257,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.04.2025. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,95 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von adidas.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,63 EUR je adidas-Aktie belaufen.

