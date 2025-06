adidas Aktie News: adidas am Vormittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 195,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 195,20 EUR ab. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 195,00 EUR. Mit einem Wert von 195,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 10.738 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,14 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,30 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 10,19 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 257,33 EUR.

adidas gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,15 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte adidas die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,69 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in adidas von vor 5 Jahren angefallen

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

adidas-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für adidas-Aktie