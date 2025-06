adidas Aktie News: adidas am Vormittag in Grün

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 198,25 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 198,25 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 197,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.859 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 24,85 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,01 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,33 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Am 30.07.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

