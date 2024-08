adidas Aktie News: adidas kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 216,90 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der adidas-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 216,90 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 218,10 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 215,80 EUR. Bei 217,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 84.341 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR. 11,57 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 154,64 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 233,33 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,54 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

