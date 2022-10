adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 112,92 EUR

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 2,3 Prozent auf 112,98 EUR nach. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 112,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,58 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.631 Stück gehandelt.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 300,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 62,37 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 5,14 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 183,86 EUR aus.

Am 04.08.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.596,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,60 EUR je adidas-Aktie belaufen.

