adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 217,90 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 217,90 EUR zu. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 218,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.602 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 11,06 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 40,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 233,33 EUR je adidas-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,34 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je Aktie aus.

