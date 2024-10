adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 220,50 EUR abwärts.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 220,50 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 219,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 106.373 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2024 auf bis zu 243,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 27,35 Prozent Luft nach unten.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,41 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 239,50 EUR.

adidas gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,34 Mrd. EUR eingefahren.

Die adidas-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

