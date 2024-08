adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 217,20 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 217,20 EUR ab. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 215,90 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,80 EUR. Bisher wurden heute 84.300 adidas-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 40,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 233,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 31.07.2024. Es stand ein EPS von 1,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,82 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,34 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 3,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

