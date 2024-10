adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 218,10 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 218,10 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 215,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135.945 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2024 bei 160,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 26,55 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,41 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,50 EUR an.

adidas veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,34 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach

Schwacher Handel: DAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein