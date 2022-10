adidas Aktie News: adidas büßt am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel adidas 99,50 EUR

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 100,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 99,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,70 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 500.632 Aktien.

Am 05.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 300,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 66,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 99,80 EUR. Abschläge von 0,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 175,64 EUR aus.

adidas ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,88 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,22 Prozent auf 6.408,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von adidas.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,77 EUR je Aktie.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com