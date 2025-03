adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Verlusten

adidas im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 221,30 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 221,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 219,70 EUR. Bei 223,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 84.430 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei 195,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 13,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,59 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,58 EUR.

adidas ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,12 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,97 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,77 EUR fest.

